В Новороссийске завершили ремонт круизного теплохода «Князь Владимир»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-17T07:27:49+03:00

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В Новороссийске 16 апреля завершен ремонт круизного лайнера «Князь Владимир». Теплоход встал в плавдок 23 февраля, а уже утром 16 апреля начались доковые работы по спуску на воду. В выводе судна принимали участие четыре буксира АО «Флот НМТП», которые и доставили судно к причалу Морского вокзала Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба Группы НМТП.

Договор на ремонт лайнера был заключен в январе. В реконструкции участвовали свыше 300 специалистов, как АО «НСРЗ», так и подрядных организаций, привлеченных заказчиком извне. На судне заменили дизель-генераторы, выполнили очистку корпуса и его покраску.

Теплоходу предстоят швартовые и ходовые испытания.

Напомним, в Новороссийске отремонтируют корабль-музей «Михаил Кутузов». Весь процесс реконструкции может занять около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU