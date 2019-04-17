2019-04-17T07:41:27+03:00
Здоровье

Кубанские врачи спасли парня после остановки сердца

За его жизнь они боролись 14 минут
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство здравоохранения КубаниФото: министерство здравоохранения Кубани
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В Новороссийске на подстанцию скорой помощи прибежал местный житель и сообщил, что через несколько улиц на газоне лежит парень без сознания.

- Бригада медиков немедленно выехала на вызов, уже через 4 минуты они начали осмотр пациента. Кожные покровы были бледно-синюшного цвета и всего лишь 1-2 дыхательных движения в минуту. Немедленно приступили к интенсивной терапии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Однако через 2 минуты сердце остановилось. Врачи боролись за жизнь пациента 14 минут. Врачам удалось восстановить ритма сердца, сознание и дыхание у пациента.

Мужчину доставили в больницу для продолжения лечения, но его жизни больше ничего не угрожало.

Напомним, на Кубани врачи вернули молодой девушке слух. Из-за сильных приступов головокружения она не могла самостоятельно передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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