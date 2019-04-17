Кубанские врачи спасли парня после остановки сердца
В Новороссийске на подстанцию скорой помощи прибежал местный житель и сообщил, что через несколько улиц на газоне лежит парень без сознания.
- Бригада медиков немедленно выехала на вызов, уже через 4 минуты они начали осмотр пациента. Кожные покровы были бледно-синюшного цвета и всего лишь 1-2 дыхательных движения в минуту. Немедленно приступили к интенсивной терапии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.
Однако через 2 минуты сердце остановилось. Врачи боролись за жизнь пациента 14 минут. Врачам удалось восстановить ритма сердца, сознание и дыхание у пациента.
Мужчину доставили в больницу для продолжения лечения, но его жизни больше ничего не угрожало.
Напомним, на Кубани врачи вернули молодой девушке слух. Из-за сильных приступов головокружения она не могла самостоятельно передвигаться.
ИСТОЧНИК KP.RU