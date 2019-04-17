2019-04-17T07:55:22+03:00
Общество

В Краснодаре жители Музыкального микрорайона поддержали проект планировки дорог

Публичные слушания прошли в администрации Прикубанского округа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Жители Музыкального поддержали проект планировки дорог в этом микрорайоне Краснодара. Слушания прошли в администрации Прикубанского округа. Проект планировки представил глава округа Александр Журавлев.

- Одно из замечаний - сделать вдоль частного сектора не четырехполосную, а двухполосную дорогу, отдав часть территории под зеленую зону.После внесенных корректировок проект направят в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Завершающим этапом станет утверждение документа главой города Евгением Первышовым, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Указанные в проекте планировки дороги затрагивают территории около 60 многоквартирных домов, от которых теперь во многом зависит, как проект будет реализовываться, - сказал Александр Журавлев.

Итоги публичных слушаний будут размещены на официальном портале администрации Краснодара и городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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