2019-04-17T08:11:12+03:00
Общество

В Сочи из-за велогонки ограничат движение общественного транспорта

Спортивное мероприятие будет проходить до 21 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте из-за проведения традиционной многодневной велогонки введут локальные ограничения движения общественного транспорта. Они продлятся с 16 по 21 апреля.

- Автомобили будут следовать за колонной велосипедистов. Это может сильно отразиться на скорости движения. Поэтому во избежание опозданий, жителям и гостям курорта необходимо заранее планировать свой маршрут, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

21 апреля по Курортному проспекту с 09:45 до 11:10 вводится ограничение проезда транспорта от остановки «Платановая аллея» до остановки «Стадион». Будут изменены схемы движения маршрутов №1, 36, 50, 86, 102, 105, 105с, 120, 121, 125с, 125п.

Маршруты №1, 50, 105, 105с, 120, 121, 125с, 125п отправятся из центра Сочи по автодороге «Дублер Курортного проспекта», далее по улице Транспортной, затем выедут на Курортный проспект.

Маршруты №36, 102 начнут и закончат с остановки «Ж/д вокзал Сочи (улица Навагинская)».

Автобусы №11 и 23 во время велогонки работать не будут.

Напомним, в Краснодаре вновь ограничат движение транспорта. Это связано с проведением казачьего парада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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