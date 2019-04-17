На Кубани предприятия АПК в 2018 году отгрузили продукции на 450 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-17T08:33:24+03:00

Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка

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Мероприятие по итогам коллегии Минсельхоза России прошло в Москве. От Краснодарского края в заседании принял участие вице-губернатор, курирующий агропромышленный блок, Андрей Коробка.

Участники обсудили результаты работы российского АПК в 2018 году и обозначили перспективы его развития.

– Прошлый год для аграрной отрасли нашего региона был непростым с точки зрения погодных условий. Был собран рекордный урожай пшеницы, фруктов и ягод, заложены небывалые площади молодых садов и виноградников, – сказал Андрей Коробка.

- Предприятия в 2018 году отгрузили товаров собственного производства на сумму более 450 миллиардов рублей с ростом к предыдущему году 3,9 процента. Уровень налоговых поступлений увеличился до 25,2 миллиардов рублей с ростом на 3,2 процента, - рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

В рамках исполнения майских указов к 2024 году Кубань должна увеличить экспорт сельхозпродукции до 3,8 миллиардов долларов.

Напомним, кубанское вино и шампанское пользуется популярностью за рубежом. Сейчас к отправке в Германию готовят 10 тысяч бутылок алкогольных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU