Вопросы безопасности в учреждениях культуры обсудили в Краснодаре
В краевой столице обсудили вопросы безопасности в учреждениях культуры. На совещании отметили, что необходимо усилить контроль пропускного режима для обеспечения антитеррористической защищенности в госучреждениях. Это особенно важно накануне майских праздников.
- У нас две стратегические задачи – это качественная услуга и безопасность. И от их выполнения, по большому счету, зависит эффективность, качество нашей работы и жизни, – сказала министр культуры региона Виктория Лапина.
- Также на совещании отметили необходимость регулярной проверки противопожарного состояния, обеспечения условий и охраны труда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как отметил заместитель министра культуры Максим усатюк, на всех государственных площадках при проведении мероприятий охрана усиливается дополнительными нарядами полиции и сотрудниками казачьих обществ.
ИСТОЧНИК KP.RU