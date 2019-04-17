2019-04-17T08:58:07+03:00
Общество

Вопросы безопасности в учреждениях культуры обсудили в Краснодаре

На совещании отметили важность регулярной проверки противопожарного состояния зданий
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице обсудили вопросы безопасности в учреждениях культуры. На совещании отметили, что необходимо усилить контроль пропускного режима для обеспечения антитеррористической защищенности в госучреждениях. Это особенно важно накануне майских праздников.

- У нас две стратегические задачи – это качественная услуга и безопасность. И от их выполнения, по большому счету, зависит эффективность, качество нашей работы и жизни, – сказала министр культуры региона Виктория Лапина.

- Также на совещании отметили необходимость регулярной проверки противопожарного состояния, обеспечения условий и охраны труда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил заместитель министра культуры Максим усатюк, на всех государственных площадках при проведении мероприятий охрана усиливается дополнительными нарядами полиции и сотрудниками казачьих обществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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