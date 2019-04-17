2019-04-17T10:07:29+03:00
Общество

На Кубани клещи покусали более 200 человек

Сейчас от паразитов обработано 311 гектаров площадей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани клещи покусали более 200 человекНа Кубани клещи покусали более 200 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 15 апреля с укусами клещей в больницы региона обратились 229 человек, из них 113 дети до 14 лет. На Черноморском побережье - 82 человека, из них 31 ребенок до 14 лет.

В детских оздоровительных учреждениях случаев укусов клещами не зарегистрировано.

Специалисты исследовали 176 экземпляров клещей на инфекции. Как отметили эксперты, положительных результатов не обнаружено.

Уже провели акарицидную обработку от членистоногих на площади 311 гектаров. В том числе на Черноморском побережье - 9,4 гектаров.

БУДЬ В КУРСЕ

Эти постулаты рассказывают еще на школьных уроках ОБЖ, но все же некоторые их не знают или уже забыли:

1. Отправляясь в поход или работая на даче, нужно надеть головной убор. Желательно, чтобы одежда была однотонной и светлой.

2. Рукава и штанины должны быть длинными. Последние, кстати, стоит заправлять в ботинки или носки.

3. На открытые участки тела надо нанести аэрозоли от клещей, так называемые репелленты.

Также на природе нужно почаще осматривать друг друга. Это правило касается и животных, с которыми недавно гуляли по траве.

Простые советы, которые избавят от многих проблем

Простые советы, которые избавят от многих проблем

ИСТОЧНИК KP.RU

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