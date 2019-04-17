Яндекс.Еда запустила фирменную доставку в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-17T10:32:43+03:00

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17 апреля Яндекс.Еда запустила доставку собственными курьерскими службами из кафе и ресторанов Краснодара. До этого сервис работал в городе только по модели «маркетплейс», когда блюда доставляли курьеры самих ресторанов.

- Фирменная доставка сервиса уже действует в 14 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Омске, Перми, Челябинске и Краснодаре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» разработчики из Яндекса. - В ближайшее время такую модель запустят еще в нескольких городах, где уже работает «маркетплейс». Оба типа доставки будут использоваться параллельно.

Благодаря своей доставке сервис лучше контролирует качество и скорость, позволяет отслеживать весь путь заказа от начала его готовки до момента получения, а также заказывать еду из ресторанов, у которых нет своих курьеров.

Яндекс.Еда уже начала подключать в Краснодаре новые заведения — в том числе точки сети «Макдоналдс». Помимо еды здесь также можно заказать соки, газированную воду, свежий кофе и чай. Доставляют еду в среднем за 30 минут. Это лучший показатель на рынке.

Сегодня к сервису подключено уже более 9 000 ресторанов, а за декабрь прошлого года выполнено более миллиона заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU