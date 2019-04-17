В Краснодаре по улице Российской проведут комплексную модернизацию инфраструктуры

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-17T09:41:14+03:00

Это планируется сделать в несколько этапов

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В краевой столице по улице Российской в 2019-2020 годах проведут реконструкцию хозяйственно-бытовой канализации, восстановят работоспособность ливневки, а также отремонтируют дорогу. Этапы работ глава Краснодара Евгений Первышов обсудил во время утреннего объезда.

Уже меняют изношенный напорный трубопровод. Сейчас завершена укладка около 850 метров новых сетей. Вместо старых металлических труб специалисты устанавливают новые пластиковые увеличенного сечения. Замена производится до участка в районе пересечения Тепличной и Российской. Осталось сделать прокол под дорогой, после этого работы переместятся на Российскую.

Замена трубопровода пройдет поэтапно. Будет использован метод горизонтально-направленного бурения с минимальными разрытиями для организации технических колодцев каждые 500 метров. Весь отрезок от Тепличной до Солнечной специалисты планируют пройти за 5 месяцев.

- Следующий этап работ на Российской – это прочистка и восстановление ливневой канализации. Ее построили около 8 лет назад. За эти годы коллектор почти полностью забился и заилился, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице заменят асфальтовое покрытие, поднимут колодцы коммуникаций и сделают тротуары. В последний раз дорогу ремонтировали в 2011-2012 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU