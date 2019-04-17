В Новороссийске женщина оформила кредит по поддельным документам

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-17T09:51:17+03:00

За это ей грозит до шести лет тюрьмы

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В Новороссийске в отношении 39-летней приезжей из станицы Отрадной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Она обвиняется в мошенничестве.

Следствием было установлено, что подозреваемая предоставила в один из банков города поддельные документы о своем месте работы и зарплате для получения кредита. Банк выдал женщине 500 тысяч рублей, однако выплачивать деньги по договору злоумышленница отказалась.

- В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды. 300 жителей края пострадали от незаконной деятельности мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU