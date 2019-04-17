В Сочи задержали приезжего из Азербайджана, который находился в международном розыске
В Сочи сотрудники Интерпола задержали гражданина республики Азербайджан, находящегося в международном розыске.
В 2017 году мужчина, являясь главой отдела маркетинга одной из компаний Баку присвоил себе 250 тысяч долларов. Это он сделал под предлогом приобретения оборудования и последующей его продажи другим компаниям
В отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчине удалось скрыться, после чего его объявили в международный розыск.
- Сотрудники Краснодарского отдела Интерпола выяснили местонахождение разыскиваемого. Его задержали и поместили под стражу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МДВ России по Краснодарскому краю.
Сейчас решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU