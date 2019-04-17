2019-04-17T10:07:47+03:00
Происшествия

В Сочи задержали приезжего из Азербайджана, который находился в международном розыске

Он присвоил себе 250 тысяч долларов
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали приезжего из Азербайджана, который находился в международном розыскеВ Сочи задержали приезжего из Азербайджана, который находился в международном розыскеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Сочи сотрудники Интерпола задержали гражданина республики Азербайджан, находящегося в международном розыске.

В 2017 году мужчина, являясь главой отдела маркетинга одной из компаний Баку присвоил себе 250 тысяч долларов. Это он сделал под предлогом приобретения оборудования и последующей его продажи другим компаниям

В отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчине удалось скрыться, после чего его объявили в международный розыск.

- Сотрудники Краснодарского отдела Интерпола выяснили местонахождение разыскиваемого. Его задержали и поместили под стражу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МДВ России по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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