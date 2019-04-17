2019-04-17T10:29:13+03:00
Происшествия

В Курганинске жителя Ставропольского края обвиняют в мошенничестве

Он похитил под чужим именем более 40 тонн зерна
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске жителя Ставропольского края обвиняют в мошенничествеВ Курганинске жителя Ставропольского края обвиняют в мошенничествеФото: Архив "КП"
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В Курганинске в отношении 35-летнего жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве.

Злоумышленник разместил в Интернете объявление о найме водителей грузовиков для транспортировки зерна со склада на терминал. Откликнулся один из предпринимателей.В мессенджере мужчина отправил обвиняемому фотографии своего паспорта, водительского удостоверения, а также свидетельств о регистрации автомобиля Камаз и прицепа к нему.

После этого злоумышленник на своем грузовике отправился на склад зерна в станице Темиргоевской.Там он использовал фотографии потерпевшего, загрузил под чужим именем более 40 тонн зерна. На автомобиле он установил поддельные номера, изготовленные из картона. На лице у него была медицинская маска.

Похищенное зерно он продал в Крымске. Ущерб от действий обвиняемого составил около полумиллиона рублей.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Ему грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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