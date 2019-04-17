2019-04-17T10:52:38+03:00
Общество

В Кропоткине адвокат вымогал деньги у матери клиентки

Он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Александра ПОДУШКО
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В Кропоткине адвокат вымогал деньги у матери клиенткиВ Кропоткине адвокат вымогал деньги у матери клиенткиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Кропоткине в декабре 2012 года в отношении местной жительницы и ее мужа полицейские возбудили уголовное дело. Они обвинялись в сбыте наркотиков на территории города.

Адвокат в ходе личных встреч с матерью девушки, вводил женщину в заблуждение и получал от нее деньги и сплит-системы. Он убедил ее, что поможет в изменении меры пресечения в отношении ее дочери.

- В течение марта 2013 года адвокат получил от женщины деньги и электротехнику на сумму более 2,8 миллионов рублей. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы только в мае 2018 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по края.

После возбуждения уголовного дела адвокат от органов следствия скрылся, его объявили в федеральный розыск. 21 ноября 2018 года злоумышленника нашли и задержали сотрудники УФСБ по краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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