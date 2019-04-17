На Кубани выявили Интернет-сайты, где продавали поддельные водительских права

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-17T11:09:26+03:00

Надзорное ведомство обратилось в суд с просьбой об их блокировке.

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Прокуратура Новороссийска выявила в Интернете 5 сайтов, на которых была размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений.

- За это предусмотрена уголовная ответственность, поэтому распространение такой информации запрещено. При этом вход на ресурс был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура города направила в суд заявление о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории страны. Советский районный суд Краснодара удовлетворил эти требования в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по ЮФО для блокировки доступа к этой информации.

Напомним, прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животных. Надзорное ведомство обратилось в суд с просьбой об их блокировке.

ИСТОЧНИК KP.RU