2019-04-17T11:28:00+03:00
Спорт

В горах Сочи проведут зарядку

Она состоится 21 апреля
Александра ПОДУШКО
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В горах Сочи проведут зарядкуВ горах Сочи проведут зарядкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Сочи жителей и гостей города приглашают на массовую зарядку, где можно получить заряд бодрости и позитива на целый месяц. Она состоится 21 апреля в 9:00 на территории курорта «Горки Город» на площади у гостиницы "Марриот". Участие в мероприятии - бесплатное.

- Проект «Городская зарядка» стартовал в августе 2018 года на главной площади Краснодара. Организатором мероприятия выступает «Воркаут Кубань». За время существования проекта его посетили более 3000 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщают организаторы, с 2019 года акция вышла на федеральный уровень. Теперь #Зарядка_РФ заряжает города по всей России.

Напомним, в Краснодаре 7 апреля на Главной городской площади прошла общегородская зарядка. В ней приняли участие воспитанники спортивных школ и секций, сотрудники фитнес-клубов, а также горожане, любящие активный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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