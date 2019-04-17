Кубанский студент завоевал первое место на полуфинале всероссийского Кубка «Управляй!»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-17T11:39:35+03:00

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В Ростове-на-Дону состоялся полуфинал всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!». Он создан по инициативе Президента России Владимира Путина. ЮФО на всероссийском этапе конкурса представили 7 полуфиналистов. Завершающий этап состязания пройдет в конце мая.

Мероприятие помогает выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. Конкурсанты выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения.

- В этом сезоне более 2300 студентов от 18 до 25 лет подали заявки на Кубок от Южного федерального округа. Первое место на полуфинале занял студент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Никита Рожко. Остальные шесть полуфиналистов – из Ростовской области, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а для лучших участников подготовили приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU