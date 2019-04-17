2019-04-17T11:51:21+03:00
Здоровье

Врачи автопоезда «Диспансеризация» обследовали жителей Выселковского района

Медики краевой больницы №1 посетила станицы Новомалороссийскую, Березанскую и Новобейсугскую
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Врачи автопоезда «Диспансеризация» обследовали жителей Выселковского районаВрачи автопоезда «Диспансеризация» обследовали жителей Выселковского района
Изменить размер текста:

Двухсотый выезд врачей автопоезда «Диспансеризация» прошел в Выселковском районе. Шестнадцать краснодарских медиков приняли в мобильном медицинском комплексе более ста человек, которые проживают станицах Новомалороссийской, Березанской и Новобейсугской.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кубани, команда медиков выявляла сердечно-сосудистые заболевания и другие патологии внутренних органов на ранних стадиях.

- Жители сдавали общий и биохимический анализы крови, проходили флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также краевые специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление, проводили консультации, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поезд позволяет провести первый этап диспансеризации в небольших населенных пунктах. Жителям станиц, поселков и хуторов региона не нужно выезжать в районные центры для прохождения обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани построят и реконструируют 130 километров водопроводных сетей
На Кубани возбудили уголовное дело о контрабанде более 140 тонн древесины за рубеж
На Кубани более 2 миллиардов рублей направят на организацию детского отдыха
В кафе Усть-Лабинска трехлетнего мальчика затянуло в тестомес
На Кубани средняя зарплата за год увеличилась на 6 процентов
ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
На Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушку
В Сочи ожидается усиление ветра
В Сочи высадят еще 200 саженцев граната
Кубанский студент завоевал первое место на полуфинале всероссийского Кубка «Управляй!»
В горах Сочи проведут зарядку
На Кубани выявили Интернет-сайты, где продавали поддельные водительских права
В Кропоткине адвокат вымогал деньги у матери клиентки
Яндекс.Еда запустила фирменную доставку в Краснодаре
В Курганинске жителя Ставропольского края обвиняют в мошенничестве
В Сочи задержали приезжего из Азербайджана, который находился в международном розыске
В Новороссийске женщина оформила кредит по поддельным документам
В Краснодаре по улице Российской проведут комплексную модернизацию инфраструктуры
На Кубани клещи покусали более 200 человек
Вопросы безопасности в учреждениях культуры обсудили в Краснодаре
На Кубани предприятия АПК в 2018 году отгрузили продукции на 450 миллиардов рублей
В Сочи из-за велогонки ограничат движение общественного транспорта
В Краснодаре жители Музыкального микрорайона поддержали проект планировки дорог
Кубанские врачи спасли парня после остановки сердца
В Новороссийске завершили ремонт круизного теплохода «Князь Владимир»