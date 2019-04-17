Врачи автопоезда «Диспансеризация» обследовали жителей Выселковского района

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-17T11:51:21+03:00

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Двухсотый выезд врачей автопоезда «Диспансеризация» прошел в Выселковском районе. Шестнадцать краснодарских медиков приняли в мобильном медицинском комплексе более ста человек, которые проживают станицах Новомалороссийской, Березанской и Новобейсугской.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кубани, команда медиков выявляла сердечно-сосудистые заболевания и другие патологии внутренних органов на ранних стадиях.

- Жители сдавали общий и биохимический анализы крови, проходили флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также краевые специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление, проводили консультации, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поезд позволяет провести первый этап диспансеризации в небольших населенных пунктах. Жителям станиц, поселков и хуторов региона не нужно выезжать в районные центры для прохождения обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU