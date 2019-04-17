В Сочи высадят еще 200 саженцев граната

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-17T12:15:17+03:00

Они появятся в районе прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы»

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В лесах города-курорта продолжают восстанавливать редчайшие виды флоры России в природных экосистемах Сочи.

Вторая акция по высадке 200 экземпляров пятилетних саженцев граната обыкновенного, которые доставили из лесопитомника по выращиванию аборигенных, редких и исчезающих видов растений Западного Кавказа, состоится 17 апреля. Гранат появится районе прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы». Он расположен на территории Мацестинского участкового лесничества.

- В экологической акции примут участие сотрудники Сочинского национального парка и игроки футбольного клуба «Сочи», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе парка.

Напомним, в горах Сочи высадили деревья граната на территории двух лесничеств Сочинского нацпарка - в районе Ореховсого водопада и Орлиных скал. Саженцы граната вырастили в специальном питомнике.

ИСТОЧНИК KP.RU