В Сочи высадят еще 200 саженцев граната
В лесах города-курорта продолжают восстанавливать редчайшие виды флоры России в природных экосистемах Сочи.
Вторая акция по высадке 200 экземпляров пятилетних саженцев граната обыкновенного, которые доставили из лесопитомника по выращиванию аборигенных, редких и исчезающих видов растений Западного Кавказа, состоится 17 апреля. Гранат появится районе прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы». Он расположен на территории Мацестинского участкового лесничества.
- В экологической акции примут участие сотрудники Сочинского национального парка и игроки футбольного клуба «Сочи», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе парка.
Напомним, в горах Сочи высадили деревья граната на территории двух лесничеств Сочинского нацпарка - в районе Ореховсого водопада и Орлиных скал. Саженцы граната вырастили в специальном питомнике.
ИСТОЧНИК KP.RU