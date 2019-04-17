В Сочи ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-17T12:31:53+03:00

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности

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Вечером 17 апреля с сохранением в течение суток на территории курорта ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

До 18 апреля в горах города-курорта выше 1000 метров над уровнем моря - лавиноопасно.

- По поручению главы курорта все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

На Черноморском побережье местами ожидается дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. В районе Новороссийска вечером 17 апреля порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5…10 градусов, днем 11…16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU