2019-04-17T12:42:25+03:00
Происшествия

На Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушку

Парень получил травмы различной тяжести
Александра ПОДУШКО
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На Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушкуНа Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушкуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Краснодарском крае 16 апреля около 18:00 на улице Школьной села Отрадо-Ольгинского произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, подросток управлял мотоциклом марки «KINLON». У него не было водительского удостоверения. Парень допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки «ВАЗ 2110», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии подростка с травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани за минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 7 ДТП, в которых два человека погибли и 8 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на въезде в Краснодар в ДТП погиб 24-летний парень. Еще одного участника аварии госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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