В кафе Усть-Лабинска трехлетнего мальчика затянуло в тестомес

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-17T13:05:43+03:00

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ЧП случилось накануне днем Усть-Лабинска. В одном из кафе, которое находится в центре города, семья отмечала праздник. Среди приглашенных была семья, которая пришла с трехлетним мальчиком.

По словам очевидцев, кто-то из взрослых отвлекся и не заметил, как ребенок пропал. Оказалось, что пока родители отвлеклись, мальчик пробрался на кухню заведения и подошел к комбайну для замешивания теста. Ребенок засунул руку, которую затянуло в работающий агрегат. Мальчик стал плакать, на его крики сбежались взрослые, выключили тестомес и вызвали скорую

К счастью, малыш остался жив. Его экстренно доставили в реанимацию больницы. Мальчик получил серьезные травмы. Предварительно, у него открытый перелом ключицы, левой руки и ребер. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Был ли тестомес включен или же мальчик нажал кнопку самостоятельно, выясняют правоохранители. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU