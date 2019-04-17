СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-17T13:05:19+03:00

На Кубани средняя зарплата за год увеличилась на 6 процентов Фото: Архив "КП"

В феврале 2019 года она составила 32575 рублей

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В Краснодарском крае среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за год увеличилась на 6 процентов. В феврале 2019 года она составила 32575 рублей.

По данным Краснодарстата, за февраль 2019 года реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась на 1,3 процент. По сравнению с февралем 2018 года она увеличилась на 0,7 процентов.

Больше всего в феврале получили работники организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью, специалисты в области информации и связи, а также транспортировки и хранения.

Ниже среднекраевого уровня в феврале заплата у сотрудников предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, а также в организациях, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU