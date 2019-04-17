2019-04-17T13:18:18+03:00
Общество

На Кубани более 2 миллиардов рублей направят на организацию детского отдыха

Здравницы региона готовятся принять почти 800 тысяч ребят
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский край направит более 2 миллиардов рублей на организацию детского отдыха. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

- В этом году здравницы Кубани готовятся принять почти 800 тысяч ребят, 200 тысяч из них приедут из других регионов страны. Также в этом году в крае отдохнут более 170 тысяч детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам губернатора, на организацию детского отдыха в текущем году направят более 2 миллиардов рублей, из них 1,4 миллиард – средства краевого бюджета.

- На особом контроле - перевозка ребят, качество питания, медицинское сопровождение. Все здравницы должны отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а их персонал - быть подготовленным и квалифицированным, – сказал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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