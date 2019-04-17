2019-04-17T13:36:22+03:00
Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело о контрабанде более 140 тонн древесины за рубеж

Сумма общего ущерба превысила 2 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена контрабандная поставка древесины за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

37-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья предоставил в таможенную службу недостоверные сведения о стоимости 200 кубометров вывозимой за рубеж древесины дуба. Он был генеральным директором предприятия, которое находится в Туапсинском районе. Сумма общего ущерба от его действия превысила 2 миллиона рублей.

В офисе, объектах организации, а также дома у злоумышленника проведены обыски. Правоохранители изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Напомним, на Кубани сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который занимался незаконной вырубкой деревьев ценных пород. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб, который оценивается в 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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