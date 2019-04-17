На Кубани построят и реконструируют 130 километров водопроводных сетей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-17T13:53:02+03:00

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В Краснодарском крае построят и реконструируют 130 километров водопроводных сетей, а также в муниципалитетах восстановят 15 водозаборных сооружений. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят более 2,6 миллиарда рублей.

- Об этом стало известно на всероссийском селекторном совещании под председательством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова. В мероприятии принял участие вице-губернатор Анатолий Вороновский, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На встрече обсудили реализацию национальных проектов «Экология» и «Чистая вода».

–До 2024 года в 22-х муниципальных образованиях Краснодарского края запланировано построить и реконструировать 130 км водопроводных сетей и 15 водозаборных сооружений, – прокомментировал Анатолий Вороновский.

ИСТОЧНИК KP.RU