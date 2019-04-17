2019-04-17T15:18:13+03:00
Спорт

Кубанские акробаты победили на финальном этапе Кубка мира

Второе и третье места заняли бельгийские спортсменки
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: минспорта краяФОТО: минспорта края
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Всего соревнования по спортивной акробатике собрали в Бельгии около двухсот участников из 23 стран мира. По итогам четырех этапов Кубка мира кубанские акробатки занимают 2 место в турнирной таблице.

– В составе сборной России на турнире выступали три представительницы Кубани – краснодарки Ксения Загоскина, Дарья Чебуланка и Анастасия Паршина. В состязаниях женских троек девушкам не было равных, - сообщили в минспорта края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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