Кубанские акробаты победили на финальном этапе Кубка мира
Второе и третье места заняли бельгийские спортсменки
ФОТО: минспорта края
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Всего соревнования по спортивной акробатике собрали в Бельгии около двухсот участников из 23 стран мира. По итогам четырех этапов Кубка мира кубанские акробатки занимают 2 место в турнирной таблице.
– В составе сборной России на турнире выступали три представительницы Кубани – краснодарки Ксения Загоскина, Дарья Чебуланка и Анастасия Паршина. В состязаниях женских троек девушкам не было равных, - сообщили в минспорта края.
ИСТОЧНИК KP.RU