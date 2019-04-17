Краснодарцев приглашают на ночную прогулку по библиотекам
Краснодар присоединится к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2019». В 2019 году она посвящена Году театра в России. Ждать жителей и гостей столицы Кубани в гости будут порядка 30 городских библиотек.
- В эту ночь посетители библиотек смогут увидеть театральные постановки, книжные выставки и инсталляции. Они смогут поучаствовать в квестах, играх, лекториях и мастер-классах, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
В этом году начало «Библионочи» запланировано на 19:00.
Юных краснодарцев ждут «Библиосумерки» с отдельной программой, которая пройдет с 18.00 до 22.00. В частности, в центральной городской детской библиотеки им. В. Б. Бакалдина по ул. Коммунаров, 201 пройдет театрализованная литературная программа «Сон в апрельскую Библионочь!».
Подробнее о программе мероприятий можно почитать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU