Краснодарцев приглашают на ночную прогулку по библиотекам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-17T15:59:49+03:00

Акция «Библионочь-2019» пройдет уже в эту субботу 20 апреля

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Краснодар присоединится к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2019». В 2019 году она посвящена Году театра в России. Ждать жителей и гостей столицы Кубани в гости будут порядка 30 городских библиотек.

- В эту ночь посетители библиотек смогут увидеть театральные постановки, книжные выставки и инсталляции. Они смогут поучаствовать в квестах, играх, лекториях и мастер-классах, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В этом году начало «Библионочи» запланировано на 19:00.

Юных краснодарцев ждут «Библиосумерки» с отдельной программой, которая пройдет с 18.00 до 22.00. В частности, в центральной городской детской библиотеки им. В. Б. Бакалдина по ул. Коммунаров, 201 пройдет театрализованная литературная программа «Сон в апрельскую Библионочь!».

Подробнее о программе мероприятий можно почитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU