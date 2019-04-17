В Курганинске мужчина купил 40 тонн пшеницы с помощью поддельного автономера из картона

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-17T16:39:04+03:00

Водитель грузовика так купил зерно, а денег за него не заплатил

Изменить размер текста: A A

35-летний житель Ставропольского края разместил объявление в интернете, что ищет водителей грузовиков для развоза пшеницы со склада в зерновой терминал. Несколько человек откликнулись и выслали злоумышленнику фото паспорта, прав и свидетельства о регистрации «Камаза» и прицепа к нему.

- После этого мужчина подделал документы и на своем грузовике поехал на склад зерна в станице Темиргоевской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Там он заключил договор купли-продажи зерна под реализацию. В итоге он загрузил под чужим именем более 40 тонн зерна. Денег складу он так и не заплатил.

Чтобы никто не раскрыл обман, мужчина установил на грузовике поддельный номер из картона. Лицо прятал за медицинской маской, мол, не хочу дышать пылью. Злоумышленник продавал похищенное зерно в Крымске. Ущерб оптовому складу - около 500 тысяч рублей. Мужчину обвиняют по статье «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU