ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-17T16:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Капитал Управление Инвестициями начал работу на централизованной Платформе учета и дистрибуции инвестиционных ПИФов Национального расчетного депозитария (НРД).

Продукты ВТБ Капитал Управление Инвестициями стали доступны брокерам, подключенным к системе НРД. Платформа работает в формате B2B-маркетплейса, что позволяет управляющим компаниям предлагать ПИФы более широкому кругу инвесторов, а брокерам – расширять продуктовую линейку для клиентов.

Платформа НРД гарантирует надежность операций сторон на всех этапах совершения сделок, снижает операционные риски, а также способствует автоматизации бизнес-процессов и увеличению скорости формирования и обработки поручений. Брокерам доступен централизованный учет инвестиционных паев и полная информация о статусах поручений. На данный момент к Платформе ПИФ подключено 20 участников.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Подключение к Платформе ПИФ НРД является важным шагом в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, позволяющим нам приобрести новых партнеров среди банков и брокеров, которые, в свою очередь, смогут расширить собственную линейку услуг благодаря инвестиционным продуктам Группы ВТБ. Сегодня мы являемся лидером и крупнейшей управляющей компанией на рынке. Общая сумма средств под управлением в открытых и интервальных ПИФах за прошлый год увеличилась более чем в 3 раза и превысила 41,1 млрд рублей».

Денис Буряков, управляющий директор по депозитарной деятельности НРД, прокомментировал: «Число участников Платформы ПИФ растет благодаря универсальным условиям предоставления услуги, организации удобного и оперативного взаимодействия всех сторон на базе НРД. Наша ключевая задача – создание максимально комфортных условий для участников рынка коллективных инвестиций и формирование среды, способствующей росту его потенциала».

Справочно:

ВТБ Капитал Инвестиции оказывает полный спектр инвестиционных услуг и объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями (управляющие компании для российских и международных инвесторов), департамент брокерского обслуживания банка ВТБ (брокерские услуги розничным клиентам), ВТБ Капитал Брокер (брокерское направление для институциональных инвесторов), ВТБ Капитал Форекс (обслуживание физических лиц на рынках Форекс). ВТБ Капитал Инвестиции является крупнейшим бизнесом по управлению инвестициями на российском рынке, объем активов под управлением по состоянию на 28.02.2019 года составил 1,8 трлн рублей. Команда, обладающая профессиональной экспертизой и неоднократно отмеченная наградами, предоставляет инвестиционные решения мирового уровня для более чем 300 000 клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU