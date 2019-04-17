За столицей Кубани теперь присматривает участковый Анискин

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-17T17:50:05+03:00

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В Краснодарском университете МВД России состоялась торжественная церемония открытия памятника известному литературному герою - участковому уполномоченному милиции Анискину. Бронзовый слуга народа удобно расположился на лавочке на главной аллее ВУЗа, недалеко от входа.

- Мы уверены, что этот памятник станет постоянным напоминанием учащимся о высоких моральных и профессиональных качествах участкового и в целом сотрудника органов внутренних дел, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» инициаторы установки монумента.

Стоит отметить, что автором установленного в Краснодаре памятника стал анапский скульптор Вадим Бабак. Чтобы воплотить образ Анискина в бронзе он несколько месяцев изучал видеоматериалы, а также встречался с родственниками и коллегами Михаила Жарова.

Напомним, образ сельского участкового Фёдора Ивановича Анискина вышел из-под пера советского писателя и журналиста Виля Липатова. Позднее он переселился с книжных страниц на киноэкраны – по циклу рассказов был написан сценарий, а затем снят художественный фильм. Главную роль в нем блестяще сыграл Михаил Жаров.

ИСТОЧНИК KP.RU