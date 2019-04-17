2019-04-17T18:46:33+03:00
Происшествия

Следователи займутся поисками хозяина овчарки, которая загрызла 6-летнего мальчика в Новороссийске

Материалы проверки о нападении собаки из полиции передали в СКР
Андрей ГОРЕЛОВ
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Собака искусала лицо мальчика\ФОТО: Лилия АнистифороваСобака искусала лицо мальчика\ФОТО: Лилия Анистифорова
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Трагедия случилась 14 апреля в поселке Цемдолнина – пригород Новороссийска. Лилия Анистифорова в выходной собиралась со своим 6-летним сыном Петей пройтись по магазинам. Семья живет на 4 этаже пятиэтажки. Мальчик оделся быстрее мамы и попросился спуститься во двор раньше нее. Женщина разрешила, а сама вышла из подъезда на несколько минут позже. В это время азиатская овчарка набросилась на ребенка и вцепилась в его лицо и руку. Позже ребенка увезли медики, а собаку застрелили полицейские.

- В связи с повышенным общественным резонансом следственными органами СК России по Краснодарскому краю перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-служба СУ СКР края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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