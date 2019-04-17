2019-04-17T18:49:17+03:00
Происшествия

Дело застройщиков краснодарского ЖК «Мультиплекс Кино» передано в суд

На скамье подсудимых окажутся три человека
Максим ОСОКИН
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Фото: жккино.рфФото: жккино.рф
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В Краснодаре пройдет суд над организаторами преступного сообщества и их сообщником. Их обвиняют, в частности, в мошенничестве в сфере долевого строительства. Речь идет о двух мужчинах, которые занимались возведением ЖК «Мультиплекс Кино», а также их соучастнике.

- Как установило следствие, преступная организация для осуществления мошеннических действий при строительстве ЖК на ул. Уральской, была создана в 2012 году. Обвиняемые привлекли деньги по договорам участия в долевом строительстве на сумму более 754 млн. рублей. Потерпевшими признано свыше 1080 человек. Жилой комплекс до сих пор не достроен, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Помимо этого, организатор преступного сообщества обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам, долг перед которыми превышает 2 млн рублей, а также в невыплате налогов на 38 млн рублей.

Объем материалов уголовного дела превысил 150 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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