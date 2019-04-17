2019-04-17T19:40:29+03:00
Общество

Кубанские семьи получили сертификаты на строительство жилья на селе

На эти цели выделили почти 95 млн рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Сегодня в Краснодаре более 60 семей получили сертификаты на строительство жилья в сельской местности. На эти цели из бюджетов различных ровней выделили порядка 95 млн рублей. Средства предусмотрены программой «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Сейчас важной задачей для Кубани является комплексное развитие сельских территорий. Это предусматривает не только создание рабочих мест, но и современной социально-бытовой инфраструктуры. На это в регионе ежегодна тратят значительные средства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент пилотный проект по комплексному обустройству сельской территории реализуют в поселке Первомайском Белореченского района. Он рассчитан на 2 года, а его стоимость составляет порядка 175 млн рублей. На эти средства в поселке возведут детский сад, а также новый спорткомплекс и объекты инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело застройщиков краснодарского ЖК «Мультиплекс Кино» передано в суд
Следователи займутся поисками хозяина овчарки, которая загрызла 6-летнего мальчика в Новороссийске
За столицей Кубани теперь присматривает участковый Анискин
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД
В Курганинске мужчина купил 40 тонн пшеницы с помощью поддельного автономера из картона
Краснодарцев приглашают на ночную прогулку по библиотекам
Кубанские акробаты победили на финальном этапе Кубка мира
На Кубани построят и реконструируют 130 километров водопроводных сетей
На Кубани возбудили уголовное дело о контрабанде более 140 тонн древесины за рубеж
На Кубани более 2 миллиардов рублей направят на организацию детского отдыха
В кафе Усть-Лабинска трехлетнего мальчика затянуло в тестомес
На Кубани средняя зарплата за год увеличилась на 6 процентов
ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты