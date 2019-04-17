Кубанские семьи получили сертификаты на строительство жилья на селе

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-17T19:40:29+03:00

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Сегодня в Краснодаре более 60 семей получили сертификаты на строительство жилья в сельской местности. На эти цели из бюджетов различных ровней выделили порядка 95 млн рублей. Средства предусмотрены программой «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Сейчас важной задачей для Кубани является комплексное развитие сельских территорий. Это предусматривает не только создание рабочих мест, но и современной социально-бытовой инфраструктуры. На это в регионе ежегодна тратят значительные средства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент пилотный проект по комплексному обустройству сельской территории реализуют в поселке Первомайском Белореченского района. Он рассчитан на 2 года, а его стоимость составляет порядка 175 млн рублей. На эти средства в поселке возведут детский сад, а также новый спорткомплекс и объекты инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU