Жителей Краснодарского края предупредили о заморозках

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-18T10:38:23+03:00

МЧС объявило экстренное предупреждение на 18, 19 и 20 апреля

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Погода в Краснодарском крае резко ухудшилась. Апрель по ощущениям больше напоминает декабрь. Синоптики обещают до - 2 градусов мороза. Предполагается, что такая температура сохранится до конца недели, воскресенья, 21 апреля.

Жителей Кубани просят соблюдать меры безопасности при дальних поездках. На дорогах из-за проливных дождей ожидается ухудшение видимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703901" frameborder="0"></iframe> На Кубани в апреле пошел снег.соцсети

- Возможен риск гибели сельскохозяйственных культур, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уже сегодня, 18 апреля, в некоторых районах Кубани выпал снег.

- В основном это север края, - сообщили метеорологи. - Утром дождь перешел в снег и в Краснодаре.

Ситуация ухудшается еще и сильнейшими порывами ветра: северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха днем будет не выше 7-12 градусов. На Черноморском побережье местами дождь, ветер северо-восточный 12-14 м/с с порывами до 15-20 м/с, в Новороссийске — до 20-25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU