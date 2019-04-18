2019-04-18T13:25:53+03:00
Происшествия

Молодой мужчина упал с 4-го этажа, пытаясь произвести впечатление на девушку

ЧП произошло вечером, 17 апреля
Евгения ОСТРАЯ
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Парня погрузили на носилки. Фото: "КубаньСПАС"Парня погрузили на носилки. Фото: "КубаньСПАС"
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ЧП произошло вечером, 17 апреля, в Адлерском районе Сочи. 23-летний парень упал с 4-го этажа многоквартирного дома на берег реки Херота. По счастливому стечению обстоятельств, стоны несчастного парня услышали соседи. Они и обратились к спасателям.

- На место прибыли сотрудники Адлерского отряда «Кубань-СПАС», - сообщили "КП" - Кубань" в спасотряде. - Они погрузили парня на носилки и транспортировали из труднодоступного места медикам.

Дальше с многочисленными переломами молодого человека начали разбираться сотрудники скорой помощи.

Известно, что сорвался с высоты парень, перелезая из одного окна на другое. Все это он делал, чтобы впечатлить девушку. Удалось ли вызвать сочувствие у дамы сердца, не сообщается. Первую помощь молодому Ромео оказали незнакомые ему люди. Девушки рядом не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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