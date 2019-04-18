Росгвардеец помог пожилому мужчине, которому стало плохо на улице в Сочи

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-18T11:47:21+03:00

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Инцидент произошел еще 18 марта, но известно о нем стало только сейчас. Водитель экипажа вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Сейран Демерчян патрулировал объект на улице Советской, когда к нему подошел пожилой мужчина.

- Он пожаловался на онемение левой стороны тела, а это признаки инсульта, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - И сержант вызвал скорую и усадил мужчину на скамейку.

Сейран дождался медиков и отправил дедушку в больницу. А тот внимательного полицейского не забыл и, выписавшись из больницы, направился прямо в ведомство, чтобы отблагодарить парня.

- Многое, что происходило в тот день, я не помню, но то, что молодой человек, который пришел мне на помощь, был в форме и говорил о службе в Росгвардии, осталось в памяти, – рассказал Гарри Вадимов.

Встретившись, он узнал своего спасителя и крепко пожал ему руку.

За проявленную человечность Сейрана Демерчяна обещали отметить по службе.

ИСТОЧНИК KP.RU