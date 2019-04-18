СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-18T11:58:51+03:00

Она оказалась зажата в легковушке при лобовом столкновении

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В Туапсинском районе спасатели вытащили из авто пассажирку, пострадавшую в ДТП.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 апреля, на трассе М-4 «Дон» вблизи села Бжид.

Лоб в лоб на дороге столкнулись автомобили Toyota Passo и ВАЗ-2114.

- При этом пассажирка отечественной легковушки оказалась зажата в салоне, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Первое, что сделали спасатели, прибыв на место происшествия, это обесточили пострадавшие автомобили. Затем при помощи гидравлического инструмента достали зажатую в машине пассажирку. Женщина была без сознания. Ее тут же передали медикам скорой. А те увезли пострадавшую в ближайшую больницу.

Удивительно, но сами водители обеих автомобилей практически не пострадали, несмотря на то, что летели друг другу лоб в лоб. У них врачи констатировали незначительные ушибы мягких тканей - то есть синяки.

ИСТОЧНИК KP.RU