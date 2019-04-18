Краснодарская полиция раскрыла серию автомобильных краж

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-18T12:08:47+03:00

Они задержали мужчину по подозрению в четырех преступлениях

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О том, что в его машине разбили стекло и украли строительные инструменты, в полицию Центрального округа Краснодара сообщил житель улицы Фабричной. Правоохранители оценили ущерб в 10 тысяч рублей и начали поиски вора.

Благодаря камерам водеонаблюдения, им удалось составить портрет похитителя. Украденные инструменты они нашли в комиссионном магазине неподалеку. А сотрудник его опознал по ориентировке мужчину, который сдал вещи для продажи.

- Получив необходимые данные, полицейские задержали ранее судимого 27-летнего краснодарца по месту жительства, после чего он не стал отпираться и признался в совершенном преступлении, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Позже стало ясно, что он причастен и к другим кражам из автомобилей. Во всех случаях он воровал ценные вещи, разбивая стекло камнем.

Сейчас следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU