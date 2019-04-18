На Кубани двое мужчин подрались до смерти, не поделив женщину

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-18T12:27:13+03:00

Теперь одному из них грозит серьезный срок за убийство

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Следователи Ленинградского района Краснодарского края окончили расследование уголовного дела об избиении 36-летнего мужчины до смерти. Трагедия произошла утром, 11 апреля.

- По версии следствия, двое мужчин-ровесников рыбачили и потягивали спиртное, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Когда один отправился на реку, другой заглянул на огонек к местной жительнице, живущей неподалеку.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Избитого полюбовника отвезли в больницу, но спасти после черепно-мозговой травмы так и не смогли. Его товарища в итоге задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU