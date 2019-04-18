2019-04-18T12:27:13+03:00
Происшествия

На Кубани двое мужчин подрались до смерти, не поделив женщину

Теперь одному из них грозит серьезный срок за убийство
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Следственный эксперимент. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.Следственный эксперимент. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Следователи Ленинградского района Краснодарского края окончили расследование уголовного дела об избиении 36-летнего мужчины до смерти. Трагедия произошла утром, 11 апреля.

- По версии следствия, двое мужчин-ровесников рыбачили и потягивали спиртное, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Когда один отправился на реку, другой заглянул на огонек к местной жительнице, живущей неподалеку.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Избитого полюбовника отвезли в больницу, но спасти после черепно-мозговой травмы так и не смогли. Его товарища в итоге задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специальные маршруты транспорта организуют на Радоницу в Краснодаре
В Краснодаре у кинотеатра «Аврора» снесли незаконное кафе
Пограничники в аэропорту Краснодара развернули назад иностранца, въезд которому в Россию закрыт
Краснодарская полиция раскрыла серию автомобильных краж
В Туапсинском районе спасатели вытащили из авто пассажирку, пострадавшую в ДТП
Росгвардеец помог пожилому мужчине, которому стало плохо на улице в Сочи
Молодой мужчина упал с 4-го этажа, пытаясь произвести впечатление на девушку
Жителей Краснодарского края предупредили о заморозках
В администрации Краснодара заработал отдел по благоустройству зеленых зон
Кубанские семьи получили сертификаты на строительство жилья на селе
Дело застройщиков краснодарского ЖК «Мультиплекс Кино» передано в суд
Следователи займутся поисками хозяина овчарки, которая загрызла 6-летнего мальчика в Новороссийске
За столицей Кубани теперь присматривает участковый Анискин
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД
В Курганинске мужчина купил 40 тонн пшеницы с помощью поддельного автономера из картона
Краснодарцев приглашают на ночную прогулку по библиотекам
Кубанские акробаты победили на финальном этапе Кубка мира
На Кубани построят и реконструируют 130 километров водопроводных сетей
На Кубани возбудили уголовное дело о контрабанде более 140 тонн древесины за рубеж
На Кубани более 2 миллиардов рублей направят на организацию детского отдыха
В кафе Усть-Лабинска трехлетнего мальчика затянуло в тестомес
На Кубани средняя зарплата за год увеличилась на 6 процентов
ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты