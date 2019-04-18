Пограничники в аэропорту Краснодара развернули назад иностранца, въезд которому в Россию закрыт

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-18T12:48:29+03:00

Мигрант из Средней Азии сменил имя и документы, чтобы пробраться в страну

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В аэропорту Краснодара произошел неприятный инцидент. После прилета воздушного судна из Средней Азии у трапа пассажиров досматривали пограничники. В ходе стандартных мероприятий один из них у правоохранителей вызвал подозрения.

- Обнаружилось, что один из пассажиров был в России бесчисленное количество раз, при этом не оформляя должным образом миграционные документы, - прокомментировали "КП" - Кубань" ФСБ России по Краснодарскому краю. - За эти нарушения он был выдворен из страны без права нахождения здесь. А после паспортного контроля в аэропорту "Пашковский" он был идентифицирован.

Оказывается, чтобы пробраться в Краснодар, мигрант даже пошел на ухищрения, поменяв имя и паспорт. Но обмануть пограничников все-таки не смог. Его задержали и следующим авиарейсом отправят обратно на родину. Теперь вернуться и легально пересечь границу нашей страны ему вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU