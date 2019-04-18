В Краснодаре у кинотеатра «Аврора» снесли незаконное кафе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-18T12:59:03+03:00

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Решение о сносе кафе возле кинотеатра "Аврора" было принято еще в марте. Тогда мэрия кубанской столицы отвоевала в Арбитражном суде право муниципалитета на землю в самом центре города. Однако собственник заведения такому исходу противился, пытаясь привлечь общественность и выдвигая собственные аргументы. Судебное решение он и не собирался исполнять.

- Суд признал, что у коммерческого предприятия нет права собственности на участок площадью около 150 кв. м, и вынес решение о демонтаже. Освободить участок необходимо было в десятидневный срок, - сообщили интернет-порталу «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Поэтому исполнить решение суда получила право администрация Краснодара. Что она и сделала. Теперь все бюджетные затраты на демонтаж здания мэрия взыщет с бывшего владельца кафе через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU