В Краснодаре у кинотеатра «Аврора» снесли незаконное кафе
Решение о сносе кафе возле кинотеатра "Аврора" было принято еще в марте. Тогда мэрия кубанской столицы отвоевала в Арбитражном суде право муниципалитета на землю в самом центре города. Однако собственник заведения такому исходу противился, пытаясь привлечь общественность и выдвигая собственные аргументы. Судебное решение он и не собирался исполнять.
- Суд признал, что у коммерческого предприятия нет права собственности на участок площадью около 150 кв. м, и вынес решение о демонтаже. Освободить участок необходимо было в десятидневный срок, - сообщили интернет-порталу «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Поэтому исполнить решение суда получила право администрация Краснодара. Что она и сделала. Теперь все бюджетные затраты на демонтаж здания мэрия взыщет с бывшего владельца кафе через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU