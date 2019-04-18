Безопасность новых маршрутов в Крым обеспечит транспортная полиция Анапы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-18T13:52:40+03:00

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На железнодорожной станции в Темрюкском районе «Тамань-Пассажирская» скоро откроется новое здание полиции на транспорте. Сотрудники этого подразделения будут обеспечивать безопасность новых маршрутов в Крым и поездов дальнего следования на полуостров и обратно.

- Объект включает в себя более 1100 квадратных метров служебных помещений и отдельное здание кинологической службы. Ведение строительных работ началось в 2018 году, и уже выполнено 85% работ, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте.

пассажирские перевозки в Крым и обратно начались весной прошлого года после открытия моста через Керченский пролив. С пуском по путепроводу железнодорожных составов работы у полицейских прибавится.

Станция «Тамань-Пассажирская» находится на линии Багерово - Вышестеблиевская, которая заменит собой Керченскую паромную переправу, рядом со станцией Портовая - грузовой станцией, обеспечивающей порт Тамань и грузооборот с Крымом. Станция будет оборудована 24-мя крупными объектами инфраструктуры, в том числе вокзал на 50 пассажиров, служебно-техническое здание вагонного хозяйства (ПТО), административно-бытовой корпус дирекции инфраструктуры, дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ), пост электрической централизации (ЭЦ), совмещенный с ДС, здание полиции, объекты транспортной безопасности, включая зону усиленного досмотра железнодорожных составов с ИДК на основе нейтронной аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU