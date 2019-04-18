График доставки пенсий на майские праздники 2019 в Краснодарском крае: когда ждать денег

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-18T14:42:30+03:00

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Многие кубанские пенсионеры получают деньги из рук почтальонов. Поэтому эта новость для них. Кто же получает на банковские карточки, для тех график не изменится.

С учетом режима работы объектов почтовой связи Краснодарского края, доставка пенсий в следующем месяце начнется 2 мая.

После 11 мая доставка пенсий и других выплат пойдет по привычному графику.

Итак, вместо 2, 4, 7, 8, 10,11 мая почтальоны донесут до пенсионеров Краснодарского края денежки 3(4), 5(6), 7(8), 9(10), 11 (12), 13.

Пенсионеры из Краснодара вместо 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 дождутся выплат 3, 4 (5), 6, 7(8), 9, 10(11), 12.

То есть график доставки пенсий поменяется незначительно. Судя по нему, почтальоны доставят выплаты на один день позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU