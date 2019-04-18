В Краснодаре отремонтируют 65 километров дорог

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-18T14:55:44+03:00

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Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуют в крайцентре и его пригородах. Дорожники начали ремонт с апреля и планируют закончить основную часть до 1 сентября. Затем до конца года останутся финальные работы – нанести разметку, поставить знаки и т.д.

- С 2017 по 2019 только по нацпроекту мы отремонтируем больше 200 км дорог Краснодара, - сказал Евгений Первышов, глава администрации Краснодара. – В конце 2016 года в Краснодаре только около трети дорог были в нормативном состоянии - без ям и выбоин, к концу 2019-го таких дорог будет уже больше 61%.

В 2019-ом отремонтируют 64,8 километров дорог. Перечень улиц для ремонта утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU