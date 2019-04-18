В Краснодаре жителя Ставропольского края будут судить за дачу взятки полицейскому из-за наркотиков

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-18T15:29:38+03:00

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В Краснодаре жителя Ставропольского края будут судить по двум статьям уголовного кодекса - "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере" и "дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия".

- По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина попытался дать взятку полицейскому в служебном кабинете линейного отдела полиции на станции "Кавказская" в Кропоткине, - пояснили в пресс-службе южного СУТ по Краснодарскому краю.

Попытку эту мужчина предпринял, когда понял, что ему грозит уголовное наказание за найденные у него наркотики.

Надо сказать, полицейский от 25 тысяч рублей, предлагаемых обвиняемым за то, чтобы тот прекратил разбирательство, отказался. А ставрополец получил серьезные обвинения по еще одной статье уголовного кодекса.

Сейчас материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU