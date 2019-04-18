В Сочи будут судить инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-18T16:44:25+03:00

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В Сочи в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного городского отдела ГИБДД УВД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

- Как установили следователи, 17 апреля 2018 года к обвиняемому обратилась местная жительница, которая попросила оказать помощь при сдаче теоретической части экзамена. Полицейский, используя специальную программу, ответил на все вопросы экзамена вместо женщины, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате противоправных действий сотрудника полиции, 19 апреля 2018 женщина получила водительское удостоверение категории «В», фактически не пройдя обязательной проверки знаний.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU