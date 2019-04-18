В Госдуме внесли поправки в закон о механизме закупок, касающийся организации отдыха детей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-18T16:56:04+03:00

Кубанские коммунисты согласны, что торговаться об этом нельзя

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В Государственной Думе в третьем чтении был рассмотрен и принят закон, вносящий изменения в ФЗ №44, в механизм закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд – в части закупок по организации отдыха и оздоровления детей.

От фракции КПРФ «по мотивам» перед голосованием в течение трех минут выступил депутат Николай Иванович Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ. Он сказал:

— Уважаемые коллеги! Фракция КПРФ поддерживает принятие данного закона, как и других изменений, улучшающих 44-й федеральный закон, совершенствующих механизм государственных и муниципальных закупок.

Мы понимаем, что вообще главный смысл федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается в том, чтобы минимизировать коррупционные риски. Но всем нам нужно еще и качество товаров и услуг, и уменьшение бюрократических составляющих, скорость процедуры закупок, оперативность, и так далее. И эта работа идет.

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что в такой сфере, как организация детского отдыха и оздоровления, качество и государственный контроль особенно важны. Это доказано богатым опытом деятельности Советского государства и советских профсоюзов, когда детский отдых был поставлен на системную основу.

К сожалению, та система во многом была порушена, и необходимость усиления государственных начал теперь подтверждена и несколькими трагедиями в недавнем прошлом.

Мы убеждены, что детский отдых – это не место для конкуренции частных фирм, частных интересов, нацеленных, прежде всего, на прибыль, и потому мы – за дальнейшее наращивание государственных начал в этой сфере. И лучшие здравницы: «Артек», «Орленок» и другие – это подтверждают.

И последнее. Хорошо, что нас услышали, и установлен другой срок вступления закона в силу: с трех месяцев до формулировки «со дня официального опубликования». Это означает, что новые правила госзакупок в сфере детского отдыха могут заработать уже в текущем летнем оздоровительном сезоне.

Фракция КПРФ поддерживает данный закон, мы голосуем «за» его принятие!

ИСТОЧНИК KP.RU