В Краснодаре разработают дендропланы 40 зеленых зон
В Краснодаре разработаю дендропланы для 40 зеленых зон. В них четко пропишут, какие деревья и кустарники необходимо высадить. Руководствуясь данными планами, любой житель столицы Кубани сможет приобрести саженец и высадить его в соответствии с проектами ландшафтного дизайна.
- Сейчас жители города активно участвуют в проекте «10 тысяч деревьев Краснодару». Однако, самым частым вопросом остается именно место высадки зеленых насаждений. Также городские службы будут активно сотрудничать с местными питомниками, чтобы у в наличии был только качественный посадочный материал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит отметить, что уже разработаны дендропланы 4-х зеленых зон — скверов «Дубинского», «им. Горького», «Петровского» и «Майского». Согласно им здесь появятся 177 новых деревьев и около 800 кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU