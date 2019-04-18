2019-04-18T17:41:17+03:00
Общество

В Краснодаре разработают дендропланы 40 зеленых зон

В них точно укажут, где и какие деревья необходимо высадить
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре разработаю дендропланы для 40 зеленых зон. В них четко пропишут, какие деревья и кустарники необходимо высадить. Руководствуясь данными планами, любой житель столицы Кубани сможет приобрести саженец и высадить его в соответствии с проектами ландшафтного дизайна.

- Сейчас жители города активно участвуют в проекте «10 тысяч деревьев Краснодару». Однако, самым частым вопросом остается именно место высадки зеленых насаждений. Также городские службы будут активно сотрудничать с местными питомниками, чтобы у в наличии был только качественный посадочный материал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что уже разработаны дендропланы 4-х зеленых зон — скверов «Дубинского», «им. Горького», «Петровского» и «Майского». Согласно им здесь появятся 177 новых деревьев и около 800 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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