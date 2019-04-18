В Краснодаре задержали 64-летнюю женщину, подозреваемую в сексуальном насилии над ребенком
Следователи по Выборгскому району следственного комитета Петербурга возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком, которое происходило восемь лет назад. В надругательстве над пятилетней девочкой подозревают 64-летнюю жительницу Краснодара.
- В полицию поступило сообщение о том, что вероятно произошло преступление в отношении несовершеннолетней девочки в 2011-м году, когда ей было всего пять лет. Якобы, конкретная женщина совершила сексуальное насилие над ребенком, причем, неоднократно, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Петербурга и Ленобласти.
Личность и место проживания женщины тут же были установлены. Доставить пенсионерку было поручено краснодарским полицейским. Прямо из квартиры по улице Почтового отделения в Краснодаре ее привезли к следователям для допроса. Выяснилось, что преступление имело место восемь лет назад.
Сейчас пенсионерка задержана. В скором времени ее отправят в Петербург для проведения расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU