2019-04-18T19:04:17+03:00
Общество

Вице-губернатор Кубани Николай Долуда награжден Орденом Почета

Он получил награду за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В московском олимпийском комплексе «Лужники» состоялась торжественная церемония, во время которой вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда получил Орден Почета. Его наградили за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

- Данную награду вручают гражданам России за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу в Сочи реконструировали стадион «Фишт». Его вместимость возросла до 45 тысяч человек. На газоне стадиона прошли шесть матчей мундиаля. Организаторы отметили высокую степень готовности стадиона к чемпионату, а также работу служб, обеспечивающих безопасность зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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