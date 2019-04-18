Вице-губернатор Кубани Николай Долуда награжден Орденом Почета

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-18T19:04:17+03:00

Он получил награду за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Изменить размер текста: A A

В московском олимпийском комплексе «Лужники» состоялась торжественная церемония, во время которой вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда получил Орден Почета. Его наградили за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

- Данную награду вручают гражданам России за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу в Сочи реконструировали стадион «Фишт». Его вместимость возросла до 45 тысяч человек. На газоне стадиона прошли шесть матчей мундиаля. Организаторы отметили высокую степень готовности стадиона к чемпионату, а также работу служб, обеспечивающих безопасность зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU